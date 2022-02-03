Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге почти 10 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение из-за выявленных в их классах случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 9663 класса в 674 школах», — сообщили в комитете.

По данным на 3 февраля, также в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 184 группы в 87 детских садах Петербурга.