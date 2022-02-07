Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привились менее тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 февраля.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 2 млн 16,06 тыс. человек (+ 1115 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 964,08 тыс. человек (+ 989 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Наряду с этим проводится вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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