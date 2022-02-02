Самара, , 12:54 — REGNUM 323 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Сообщается, что за минувшие 24 часа в регионе выявили 2922 носителя коронавируса. За сутки в регионе констатировали смерть 14 пациентов с COVID-19, а всего по области скончались 6719 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области за сутки справились с вирусом 1652 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 февраля в регионе за сутки госпитализировали 354 пациента с COVID-19.