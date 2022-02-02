Ижевск, , 12:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 621 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 77 771 житель республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 92 315 случаев заражения коронавирусом, из них 1437 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 394 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 127 жителей республики старше 65 лет.

3507 человек скончались, за минувшие скончалась 71-летняя женщина. Накануне было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 11 037 жителей региона. В течение суток госпитализировано 128 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 19 186 человек, 882 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 124 человека — в тяжелом состоянии, из них 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за неделю с 24 по 30 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 19 343 человека, в том числе 9990 детей в возрасте до 14 лет. Среднереспубликанский показатель заболеваемости респираторными инфекциями составил 1271 на 100 тысяч населения. Наиболее высокий показатель зафиксирован в возрастной группе от трех до шести лет — 3050 случаев или 3678,1 на 100 тыс. населения.

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