3 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

В соцсетях обсуждается резкий скачок заболеваемости COVID-19 и предпринимаемые меры по всей стране. Жителей Татарии, так же как и в других регионах России, ошарашили приостановкой оказания плановой медпомощи.

Наталья Павлова, , 22:12 — REGNUM Европейские страны начинают признавать COVID-19 эндемичным заболеванием и постепенно отменяют введённые ранее ограничения. Например, власти Швейцарии считают, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием и отменили часть ограничений с 3 февраля, в Швеции большинство рекомендаций и ограничений будут сняты с 9 февраля. Готовы отменить ряд ограничений в Италии и даже во Франции. Между тем в России в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией регионы друг за другом приостанавливают оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации.

Татария приняла на вооружение эту практику. На фоне резкого скачка заболеваемости со 2 февраля в республике оказывают плановую медицинскую помощь только пациентам, заболевания которых входят в перечень социально значимых или представляющих опасность для окружающих. Также не останутся без медпомощи призывники и поступающие на военную службу, беременные женщины, пациенты, чьё состояние вызывает угрозу жизни. В отношении детей региональные власти решили не прерывать оказание плановой медпомощи, больницы и поликлиники должны принять все возможные меры профилактики от COVID-19. Приостанавливаются лишь профилактические медосмотры детей и подростков, кроме медосмотров для оформления допуска на посещение детсадов и медобследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осмотр педиатра Obninskbiz.ru

Очередные меры региональных властей взбудоражили общественность. Жители обсуждают предпринимаемые меры профилактики в соцсетях.

«Отменяйте коды, уже во многих странах их признали неэффективными. Вы же так любите смотреть на опыт западных стран», — обратился один из пользователей Instagram к главе республики.

«Эффективность введения QR-кодов уже равна нулю. Вы прекрасно знаете, что сейчас болеют все, и привитые, и непривитые. В полностью привитых коллективах тоже болеют. Многие регионы РФ полностью отказались от QR-кодов, законность которых весьма сомнительная. Ряд европейских стран уже отменили все ограничения и признали данные меры неэффективными, как и само заболевание неопасным. Обидно, что Татарстан сейчас больше известен в стране своими QR-кодами, чем гостеприимством», — дополнила Любовь К.

«Будьте уже на стороне народа. Отмените никому не нужные ограничения», — добавила Лилия Г.

«А то как-будто оказывают помощь», — усомнилась Филария Ю.

«Норвегия, Скандинавия, Финляндия, Швеция, Дания, Англия, Ирландия, Швейцария отменили все ограничения! Берите пример с Запада! Израиль также частично отменил ограничения. Или мы будем среди последних? Татарстан всегда был первым практически во всём. Не подкачайте, будьте и здесь среди первых! Народ будет благодарен!» — присоединилась Liliya.

«И это называется они заботятся о здоровье народа. Другие болезни перестали существовать», — отозвалась Оксана Щ.

«Вот она, оптимизация медицины!» — заявил Денис Т.

«В Европе QR-коды и маски отменяют, может, и у нас то же самое сделать», — предложил Андрей Г.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

В своем недавнем заявлении руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова отметила, что в республике пациентами с COVID-19 занято почти 83% из уже подготовленных инфекционных коек. При этом имеется резерв, развернуть который готовы в случае необходимости. Медпомощь ковид-пациентам оказывают 55 организаций республики, имеется более 3,9 тыс. мест в госпиталях.

«Реформа здравоохранения удалась! Добились, чего хотели, геноцид под видом заботы о населении», — отреагировал на заявления представителя Казанского кремля Владимир А.

«Враньё», — не доверяет официальной информации Сергей А.

«Это не повод вводить новые ограничения, лучше бы вообще сняли все ограничения», — написал Дмитрий В.

«Боюсь лечиться сейчас в больницах. Сейчас оттуда здоровым не выходят», — пишет Ильзира К.

«Теперь нас будут лечить только фармацевты, в аптеках», — предполагает Алена С.

«Когда она у нас ситуация в больницах была не сложной? Даже, бывало, в коридорах лежали», — отметил Артур К.

«Вполне ожидаемая новость. Если думать, что всех медиков стянули в красные зоны», — не удивлена Эльвира Р.

По слова главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, COVID-19 в ходе мутаций утратил способность проникать в лёгочную ткань. Штамм «Омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни, в связи с этим речь о локдауне или каких-либо чрезвычайных мерах из-за скачка заболеваемости коронавирусом в России не идёт.

Врач Publicdomainpictures.net

«Не проканали ваши прививки, вот и пошли в отказ от локдаунов. Скоро вообще всё отменят», — считает Юлия Г.

«Публике надоел спектакль с «вирусной» пантомимой, нужно запускать следующий сценарий — по заботе и спасению человечества», — утрирует Константин М.

«Деньги заработали, расходимся», — утверждает Дмитрий К.

«Наигрались, и стало скучно», — поделилась мнением Фрося Б.

«Держать в узде народ уже нет повода. Высасывать из пальца ужасы и страсти ковидные уже нелегко», — дополнил Александр Б.

«Что случилось? Число заболевших будет расти, но локдауна не будет. Чрезвычайных мер не будет, но при этом ждите осложнений. Только от вируса или от ненужных прививок?» — интересуется Андрей В.

Анна Попова Kremlin.ru

«Среди моих знакомых болеют как привитые, так и непривитые. Детей много больных, в поликлинику детскую не дозвониться», — отметила Лейла Ш.

Только за последние сутки в ковидные госпитали Татарии доставили 408 пациентов, днем ранее госпитализировали 528 человек. До конца недели в регион поступит очередная партия вакцины для подростков. Полностью закрыты 11 школ, на разобщении из-за эпидситуации также находятся классы в 371 школе. При этом региональные власти не намерены полностью переводить учащихся на дистанционный формат обучения.

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