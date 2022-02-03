Курск, 3 февраля 2022, 08:46 — REGNUM В Курской области число заражений коронавирусом в 2021 году возросло в три раза по сравнению с 2020 годом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, COVID-19 стал причиной каждой пятой смерти в регионе.
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В Курской области скончались 23 тыс. 344 человек — на 22,8% больше, чем в 2020 году. Из них 6 тыс. 185 были заражены коронавирусом, у 4 тыс. 975 COVID-19 был основной причиной смерти.
По показателю коэффициента естественной убыли населения — разнице между числом умерших и родившихся на тысячу человек населения — в 2021 году Курская область заняла восьмое место среди регионов ЦФО. Такой показатель стало незначительное снижение рождаемости по сравнению с 2020 годом. По числу родившихся Курская область заняла пятое место, как и Воронежская область.