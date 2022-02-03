Курск, , 08:46 — REGNUM В Курской области число заражений коронавирусом в 2021 году возросло в три раза по сравнению с 2020 годом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, COVID-19 стал причиной каждой пятой смерти в регионе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Курской области скончались 23 тыс. 344 человек — на 22,8% больше, чем в 2020 году. Из них 6 тыс. 185 были заражены коронавирусом, у 4 тыс. 975 COVID-19 был основной причиной смерти.

«Этот прирост обусловлен исключительно коронавирусной инфекцией. Возросла заболеваемость, и увеличилась, к сожалению, и смертность. Если говорить о статистических данных по коэффициенту смертности (число умерших на тысячу человек населения), то по этому показателю за прошлый год Курская область находится на четвёртом месте в ЦФО. При этом у нас снизилась смертность от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта. Еще раз отмечу, что значительный рост смертности в регионе наблюдается только из-за COVID-19», — прокомментировала областного комитета здравоохранения Екатерина Письменная.

По показателю коэффициента естественной убыли населения — разнице между числом умерших и родившихся на тысячу человек населения — в 2021 году Курская область заняла восьмое место среди регионов ЦФО. Такой показатель стало незначительное снижение рождаемости по сравнению с 2020 годом. По числу родившихся Курская область заняла пятое место, как и Воронежская область.