Москва, , 23:31 — REGNUM В России за сутки проведено более 1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 5 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

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«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 февраля остаются 4 519 493 человека, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведены 1,2 млн тестов на коронавирус».

Отмечается, что всего в стране проведено более 261 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ госпитализированы с диагнозом COVID-19 18 032 человека.