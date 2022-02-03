Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновской области с учётом всплеска заболеваемости ковидом на помощь врачам направлены студенты-медики и волонтёры. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Медик в торговом центре Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По данным ведомства, для стабилизации работы первичного звена в настоящее время помощь медицинским работникам оказывают более 100 ординаторов и студентов со второго по шестые курсы. Также привлечено свыше 40 волонтёров.

«Они направлены для работы в колл-центрах, регистратуре, на «фильтры» и так далее», — говорится в сообщении.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом перераспределён санитарный транспорт внутри поликлиник, а для выезда к пациентам соматического профиля задействован автопарк правительства и администраций муниципалитетов.

Напомним, за последние сутки (с 1 на 2 февраля) в Ульяновской области резко увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом: с 796 до 867. Ранее шесть суток подряд регистрировали от 790 до 798 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе официально выявлено 130 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 119 221 человек, что составляет 91,64% от числа заболевших.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за ковида под наблюдение попали 18,5 тыс. жителей Ульяновской области