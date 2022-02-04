Сыктывкар, , 18:13 — REGNUM Онкодиспансер Коми возобновляет плановый приём пациентов. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог минздрава республики Андрей Галин во время прямой линии в Общественной приемной главы.

Процедуры в онкодиспансере Александр Погожев © ИА REGNUM

«С понедельника все три хирургических отделения будут работать в плановом режиме», — сообщил Галин.

Напомним, на минувшей неделе плановую госпитализацию больных ограничили в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде сломались сразу два томографа, онкобольных направят на обследование в Ярославль.