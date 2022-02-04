Сыктывкар, 4 февраля 2022, 18:13 — REGNUM Онкодиспансер Коми возобновляет плановый приём пациентов. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог минздрава республики Андрей Галин во время прямой линии в Общественной приемной главы.
Напомним, на минувшей неделе плановую госпитализацию больных ограничили в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.
Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде сломались сразу два томографа, онкобольных направят на обследование в Ярославль.