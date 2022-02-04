Москва, , 11:28 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в России на постоянной основе. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцина «Спутник V» Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Вакцина «Спутник V» — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — сказал Мурашко.

Ранее «Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях».