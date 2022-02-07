Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В Новосибирскую область на сегодняшний день поступило 2 млн 99 тыс. 675 комплектов вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вакцинация от коронавируса Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По официальным данным, первым компонентом привиты 1 519 935 новосибирцев. Завершили курс вакцинации 1 435 695 жителей региона.

Показатель вакцинации новосибирцев возрастной категории 60+ — 509 161 человек.

Читайте также: Новосибирские медики будут ставить диагноз по телефону