Уфа, , 11:49 — REGNUM Инфекционный госпиталь в башкирском городе Туймазы могут открыть в феврале текущего года. Об этом 3 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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Он сообщи, что система здравоохранения Башкирии в состоянии госпитализировать всех, кто в этом нуждается: при необходимости есть возможность развернуть до 10 тысяч инфекционных коек. При этом согласно данным на 2 февраля в регионе были развернуты 2300 коек.

«Плюс в феврале запустим госпиталь в Туймазах. Продолжаем строить госпиталь в Сибае», — сообщил глава региона, отметив, что руководство республики работает над тем, чтобы люди могли получить первичную помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии были увеличены часы работы поликлиник с 7:30 до 22:00 часов. При этом ПЦР-тест можно сдать до 19:30 часов.