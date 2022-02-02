Элиста, , 13:01 — REGNUM В Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 504 человека (+ 53 за сутки), после COVID-19 выздоровели 106 пациентов. Такие данные привели ИА REGNUM в региональном оперштабе 2 февраля.

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Лечение в госпиталях получают 396 ковид-пациентов, из них десять человек находятся в тяжёлом состоянии. 9 923 жителя Калмыкии соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 38 893 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 33 509 человек. Справиться с COVID-19 не смог 781 пациент.

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