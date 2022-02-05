Кемерово, , 08:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 февраля, медицинскую помощь получают 12 260 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 11 196 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки было выявлено 1405 случаев заражения коронавирусом (за всё время — 101 515 случаев), восемь пациентов скончались (всего — 1945 пациентов), 333 человека выздоровели (всего — 87 310 человек).

В медицинских стационарах и на домашнем карантине сейчас находится 12 545 человек.