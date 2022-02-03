Симферополь, , 10:29 — REGNUM В Республике Крым госпитализированы 124 пациента с COVID-19, данные за сутки утром 3 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 2 февраля, сообщалось о 101 новом госпитализированном ковид-пациенте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за последние сутки в Крыму подтверждено 710 новых случаев заражения коронавирусом — это на 203 случая больше, чем накануне. Выздоровевшими признаны ещё 698 человек. Скончались семь пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 135 004 случая заражения коронавирусом, выздоровели 125 122 человека. Жертвами инфекции в Крыму стал 4 741 пациент.