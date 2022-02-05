Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM В ковидные госпитали Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали 256 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в стационарах в настоящее время лечатся 2036 пациентов.

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У 870 пациентов также развилась внебольничная пневмония. 137 тяжёлых больных находятся в реанимации, 47 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2513 коек: заняты — 2036, свободны — 477 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%», — отметили в оперштабе.

В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 30 870 носителей коронавируса. Под наблюдением медиков остаются также 78,5 тыс. контактных лиц .