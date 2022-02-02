Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области подавляющее большинство пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Госпитализация пациентов в ковидные стационары «достаточно умеренная». Об этом заявил на заседании оперштаба глава минздрава Александр Гашков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам министра здравоохранения, в настоящее время в регионе амбулаторно (то есть на дому) лечатся почти 8 тыс. пациентов с коронавирусом, госпитализированы в стационары 846 больных.

«Госпитализация пациентов в стационары достаточно умеренная, свободные коечные места есть, при необходимости можем развернуть дополнительные», — заявил Александр Гашков.

Всего в Ульяновской области развёрнуто 1278 ковидных коек, из них остаются свободными 475 (37,2%). Власти отмечают, что все стационары в достаточном количестве обеспечены медицинским кислородом, закупаются дополнительные кислородные концентраторы.

Напомним, что за последние сутки (1 февраля) в Ульяновской области официально подтверждено 798 случаев заражения коронавирусом. Последние несколько дней выявляется от 790 до 798 носителей инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе сделано 1 722 415 лабораторных исследований на коронавирус, под наблюдением находится 16 273 контактных лица.

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