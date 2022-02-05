Кемерово, , 08:40 — REGNUM В Кемеровской области прививку от коронавируса сделали уже 824 подростка. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Юлия Брежнева.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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«Это абсолютно добровольное мероприятие, согласие на вакцинацию дают законные представители детей. На сегодняшний день это единственный способ обезопасить наших детей от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Если они не будут в этот период болеть, а будут учиться, мы не прервём их образовательный процесс, — отметила Брежнева. — Как мы можем видеть на протяжении первой недели, никаких побочных явлений нет. Вакцинация проводится по месту прикрепления. Ни в школах, ни где-то ещё мы не проводим вакцинацию. После осмотра и заключения педиатра пациенту проводится вакцинация».

Напомним, что в середине января Кузбасс получил вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет.