Москва, , 09:48 — REGNUM Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург дают статистике более половины всех случаев заражения коронавирусом. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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«Крупные города, Москва, Московская область — это одна агломерация большая, и Санкт-Петербург сегодня дают больше половины всех случаев заболеваний коронавирусом, в целом, по стране», — сказала Попова.

По её словам, штамм коронавируса «Омикрон» в этих агломерациях «уже завоевал позиции, очень быстро распространяется и дает те цифры, о которых мы говорим».