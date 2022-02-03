Владивосток, , 05:19 — REGNUM Медицинская реабилитация детей после перенесенного COVID-19 детей и подростков организована в шести муниципалитетах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства края.

В «соляной пещере» Пресс-служба правительства Приморского края

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Так, реабилитацию проводят в Пограничном, Михайловском, Ханкайском, Уссурийском, Октябрьском и Хорольском районах. Кроме того, открылось новое отделение медреабилитации и консультативной диагностики в посёлке Липовцы. Оно является структурным подразделением краевого детского фтизиопульмонологического центра.

Все лечебные и оздоровительные процедуры подбираются индивидуально в зависимости от состояния здоровья ребёнка, но это не менее 10 процедур оздоровительного комплекса от 21 дня пребывания.

Также в комплекс оздоровительных мероприятий входит и проведение галотерапии в «соляной пещере».

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Как сообщало ИА REGNUM, обособленное подразделение калужского реабилитационного центра на 500 детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» открылось в Калуге.