Ставрополь, 7 февраля 2022, 15:06 — REGNUM В Ставропольском крае рассмотрят вопрос о продлении школьных внеплановых каникул. Дополнительный отдых может ждать учащихся образовательных организаций из-за ситуации с коронавирусом. Она в настоящее время стабилизировалась, но исключать рост заболеваемости среди детей нельзя, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»
«Поручил министерству образования региона держать на ежедневном контроле уровень заболеваемости среди школьников. <…> Целесообразно рассмотреть возможность и изменение графика каникул, которые должны пройти с 10 по 16 февраля включительно. Они могут быть продлены», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.
Он поручил к 14 февраля подготовить предложения по дальнейшему формату обучения школьников.
Напомним, учащиеся школ Ставропольского края с 1 по 8 класс с 3 февраля были отправлены на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Остальные классы продолжили учиться в штатном режиме. С 10 по 16 февраля в крае объявлены каникулы.