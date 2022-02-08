Москва, , 05:17 — REGNUM Заражение штаммом коронавируса «Омикрон» дети чаще всего переносят в лёгкой форме. Об этом 7 февраля заявила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По словам специалиста, дети, как и взрослые, в большинстве случаев переносят заражение коронавирусом бессимптомно. В зависимости от региона, доля бессимптомных случаев составляет от 17% до 40%. Тяжёлое течение болезни, вызванной штаммом «Омикрон», наблюдается у 1% детей, а госпитализируют 3% от общего числа заболевших.

Среди тех детей, кому понадобилось дополнительное медицинское наблюдение, есть дети в средней степени тяжести и дети с хроническими заболеваниями.

если сравнивать с предыдущими волнами, то, по словам Руженцовой, у детей при заболевании, вызванном «Омикроном», сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. У заболевших детей часто наблюдается насморк, першение в горле, кашель, наблюдается повышение температуры тела, беспокоит выраженная слабость, головная боль, отсутствие аппетита. Значительно реже могут наблюдаться сыпь, диарея, осиплость голоса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минздрав РФ разрешил проводить третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» среди детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав разрешил третью фазу исследований вакцины «КовиВак» среди детей