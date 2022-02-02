Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Свердловской области снизилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 2 февраля, в регионе за последние сутки (1 февраля) в ковидные госпитали попал 381 пациент, что на 122 меньше, чем было госпитализировано 31 января.

Всего с начала пандемии в Свердловской области выявили 232 283 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 3034. В регионе от COVID-19 скончались уже 10 017 человек. 12 летальных исходов пришлись на 1 февраля.