Барнаул, , 15:07 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 2 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 9048 зараженных коронавирусом (рекордные +616 за сутки).

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Количество тестирований с учётом повторных исследований увеличилось почти вдвое до 15 440 (+1719 за сутки), выявлен 1851 новый носитель (+412). И это тоже случилось впервые за всю историю пандемии в регионе.

«По состоянию на 2 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1802 человека (+132 за сутки). Кроме этого, 194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-1)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 26 529 (+116 за сутки) и 99 211 (+1715 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 314 (за сутки данные не поменяли). Из них 136 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8867 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 136 096 человек. Выздоровели 110 372 пациента (+148 за сутки).

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