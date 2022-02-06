Ростов-на-Дону, , 19:10 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, заболевшие ОРВИ или COVID-19 в лёгкой форме, получат возможность дистанционно открывать больничный лист. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Для этого пациент может оставить заявку на сайте медучреждения по месту прикрепления или позвонить в кол-центр. Медицинский работник свяжется для дистанционной консультации и определения дальнейшей тактики лечения», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Информация о больничном будет поступать из поликлиники напрямую в Фонд социального страхования, специалисты которого проинформируют работодателя.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и заразившихся коронавирусом горожан поликлиники Ростова-на-Дону принимают тысячи вызовов на дом. В фильтр-боксы обращаются около трёх тысяч человек в сутки.

Донской губернатор Василий Голубев предложил снизить нагрузку на поликлиники путём оформления больничных листов в онлайн-режиме. По его мнению, люди должны иметь возможность открыть и закрыть больничный лист, не приходя в поликлинику на приём.

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