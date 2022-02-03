Саранск, , 13:47 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 178 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 39 244 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего в регионе подтвердили 45 082 случая заражения коронавирусом, из них 439 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1163 человека, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получал 741 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3931 человека.