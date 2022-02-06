Чита, , 11:36 — REGNUM В краевой клинической инфекционной больнице Забайкалья, где в период пандемии COVID-19 потребность в медицинском кислороде возросла многократно, смонтирован и успешно прошёл испытания кислородный концентратор. Как сообщает 6 февраля пресс-служба правительства региона, это медицинское оборудование, которое используется для синтеза кислорода из атмосферного воздуха.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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Мощность техники составляет в пересчете на жидкий кислород 900 килограммов в сутки, что полностью закрывает текущую потребность стационара. Оборудование закуплено в Москве, его стоимость — порядка 20 миллионов рублей.

«Концентратор позволяет снять с повестки любые сомнения и переживания, что кислорода при резком росте заболеваемости может не хватить на всех, кто в нем жизненно нуждается. В предыдущие годы бывало, что уже ждали, когда приедет очередная машина с поставкой, боялись перебоев. Ключевой обеспечительный, критически важный вопрос решен», — пояснил главный внештатный пульмонолог краевого Минздрава, и.о. главного врача ККИБ Сергей Лукьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой: на 6 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 107 881(+1203 за минувшие сутки).

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