Лагань, Калмыкия, , 14:06 — REGNUM В Калмыкии развернули пятый госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19. По данным на утро 5 февраля, лечение здесь получают девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Лаганского района.

Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM

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Стационар рассчитан на 40 коек. Ситуация в муниципальном районе в настоящее время очень напряжённая. Кол-центр районной больницы работает круглосуточно.

ИА REGNUM отмечает, что ковидные госпитали работают также на базе республиканского центра специализированных видов медицинской помощи, республиканской больницы имени Жемчуева, а также в Яшкульском и Яшалтинском районе.