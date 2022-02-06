Астрахань, , 14:49 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 71 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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6 февраля выявлено 773 новых случая заражения коронавирусом — на 69 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 92 тыс. 987 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 974 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 231 — за последние сутки.

За весь период скончались 2698 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.