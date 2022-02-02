Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области власти обеспокоены проникновением штамма «Омикрон» и напоминают о его особенностях. Данный вопрос был поднят на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе обсуждения глава региона Алексей Русских обратил внимание на проникновение штамма «Омикрон».

"Не стоит считать, что «Омикрон» переносится легче прежних штаммов. Не изучены его последствия», — сказал губернатор.

Он призвал жителей соблюдать ограничительные меры, минимизировать социальные контакты и пройти вакцинацию.

«Главной особенностью нового штамма «омикрон» является высокое распространение вируса», — отмечает министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков.

По его словам, с учётом резкого роста нагрузки на амбулаторное звено более 100 студентов-медиков направлены в медицинские учреждения. Также увеличен штат контактного центра.

Напомним, в Ульяновской области развернули 1278 коек в ковидных стационарах, остаются свободными более 37% мест. Амбулаторно (то есть на дому) лечатся около 8 тыс. ковидных больных, госпитализированы почти 850 человек.

Отметим, что если в начале 2022 года в Ульяновской области выявляли не более 100 случаев заражения коронавирусом, то последние пять дней подтверждают от 790 до 798 случаев ежесуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 февраля Ульяновской области зарегистрировано 26 новых случаев заражения штаммом «Омикрон». Власти отмечали, что «все они изолированы, чувствуют себя хорошо».

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