Ульяновск, 2 февраля 2022, 10:06 — REGNUM В Ульяновской области власти обеспокоены проникновением штамма «Омикрон» и напоминают о его особенностях. Данный вопрос был поднят на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
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В ходе обсуждения глава региона Алексей Русских обратил внимание на проникновение штамма «Омикрон».
Он призвал жителей соблюдать ограничительные меры, минимизировать социальные контакты и пройти вакцинацию.
По его словам, с учётом резкого роста нагрузки на амбулаторное звено более 100 студентов-медиков направлены в медицинские учреждения. Также увеличен штат контактного центра.
Напомним, в Ульяновской области развернули 1278 коек в ковидных стационарах, остаются свободными более 37% мест. Амбулаторно (то есть на дому) лечатся около 8 тыс. ковидных больных, госпитализированы почти 850 человек.
Отметим, что если в начале 2022 года в Ульяновской области выявляли не более 100 случаев заражения коронавирусом, то последние пять дней подтверждают от 790 до 798 случаев ежесуточно.
Как сообщало ИА REGNUM, на 1 февраля Ульяновской области зарегистрировано 26 новых случаев заражения штаммом «Омикрон». Власти отмечали, что «все они изолированы, чувствуют себя хорошо».
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