Новосибирск, , 10:39 — REGNUM Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска призвал горожан в период распространения коронавируса, гриппа и других возбудителей ОРВИ обязательно носить маски. В городской администрации также рассказали, как правильно их использовать.

В медицинской маске Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась; специальные складки на маске нужно развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа следует плотно прижать к спинке носа; маску необходимо менять на новую каждые два-три часа, а маску многоразового использования необходимо постирать с мылом или моющим средством, затем обработать её с помощью утюга с функцией подачи пара, — пояснили в департаменте. — Одноразовую маску ни в коем случае нельзя стирать или обрабатывать каким-либо образом и надевать повторно».

В мэрии подчеркнули, что «в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами маска максимально снизит риск заражения».