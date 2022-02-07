Красногорск, , 14:32 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Красногорске. Об этом 7 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1148. Следом за Красногорском идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 1027 человек. На третьем месте расположился Ленинский городской округ, где COVID-19 диагностировали у 715 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 12 230 новых случаев заражения коронавирусом.

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