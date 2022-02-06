Кемерово, , 17:28 — REGNUM В Кемеровской области, по официальным данным, на дистанционное обучение переведены 223 школы. В их числе — пять губернаторских образовательных учреждений.

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В то же время, в 140 детсадах на карантине закрыты 200 групп, закрыто 21 дошкольное учреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кемеровской области за прошедшие сутки было выявлено 1512 новых случаев заражения коронавирусом.

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