Москва, , 08:06 — REGNUM Наталья Пшеничная — профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — спрогнозировала пик заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в РФ. По ее словам, он наступит в середине февраля.

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Суточные показатели заражений могут быть очень высокими, но после этого начнется резкое снижение — по аналогии с другими странами.

«В ближайшие 2−3 недели, вполне вероятно, «Омикрон» станет доминирующим и в регионах, т.к. добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля … наступит пик, как и прогнозировалось», — передает ее слова РИА Новости.

Она напомнила, что защитой от «Омикрона» является прививка и ревакцинация, и соблюдение масочного режима, соцдистанции.

Ранее завкафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что новые штаммы коронавируса будут все более заразны, но при этом менее патогенны. По его словам, любому вирусу невыгодно убивать хозяина, поэтому коронавирус будет с возрастанием числа мутаций эволюционировать в сторону меньшей патогенности, но большей контагиозности. При этом он будет постепенно переходить от поражения нижних отделов респираторного тракта к верхним.

Щелканов добавил, что штамм «Омикрон» — яркий пример эволюции вируса по такому сценарию.

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