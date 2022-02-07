Брянск, , 11:26 — REGNUM В Брянской области от COVID-19 вакцинированы 651 023 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки госпитализировано 103 пациента, выписаны после лечения 282 человек, зарегистрировано пять летальных исходов.

Тест на коронавирус Mzso.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего в Брянской области подтверждено 114 395 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 99 087 человек. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 3 304 пациента.

Лаборатории региона в общей сложности провели 1 435 958 исследований на коронавирус.