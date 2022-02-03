Воронеж, , 12:20 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы 310 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 3 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 2 февраля, в больницы попали 292 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки в регионе подтверждено 3 005 случаев заражения коронавирусом — это очередной рекорд для региона. Утром 2 февраля сообщалось о 2 517 новых заразившихся. Также за сутки выписаны с выздоровлением 1651 пациент. В статистику смертности включены ещё девять человек.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 221 640 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 198 533 человека. Скончались, по официальным данным, 7 323 человека.