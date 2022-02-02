Москва, , 09:56 — REGNUM Россия с первых дней распространения штамма «Омикрон» по миру приняла необходимые меры защиты. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы «Санитарный щит». Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах», — сказала Попова.

Она напомнила, что Россия в этот раз решила не закрывать границы и не приостанавливать полёты, но пассажиры самолётов, прибывшие из стран с высоким уровнем заболеваемости, отправлялись на карантин.

Попова отметила, что все эти меры помогли стране выиграть несколько месяцев для подготовки собственной системы здравоохранения, а также принять необходимые санитарные меры.