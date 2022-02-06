Барнаул, , 09:58 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 6 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 11 637 зараженных коронавирусом (+670 за сутки). Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Число тестирований немного снизилось: всего накануне было сделано 17 204исследования на коронавирус (с учётом повторных — минус 2659 за сутки), выявлены рекордные 3460 новых носителей (+337).

«По состоянию на 6 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2208 человек (+154 за сутки). Кроме этого, 218 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-12 за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:26 979 (+125 за сутки) и 110 069 (рекордные +3242 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 329 (+9 за сутки). Из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8959 человек, причём 21 из них добавлен в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 147 674 человек. Выздоровели 112 313 пациентов (+498 за сутки).

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