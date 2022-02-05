Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону организована работа двух отделений для диализа ковид-пациентов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Ранее такое отделение было только в ЦГБ [горбольница №1 имени Семашко]. Когда число пациентов, нуждающихся в данной процедуре, стало расти, мы приняли решение в кратчайшие сроки открыть второе — на базе горбольницы № 4. В отделениях проведен кислород, имеется необходимое оборудование и, главное, нужные специалисты — врачи-нефрологи», — уточнил глава ростовской администрации.

В 2021 году и с начала 2022 года в этих отделениях прошли лечение 344 ковид-пациента, которые нуждаются в «искусственной почке». Врачи оказывают помощь не только жителям Ростова-на-Дону, но и пациентам из других муниципальных образований Ростовской области.