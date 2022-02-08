Владивосток, , 06:37 — REGNUM В Приморье на амбулаторном лечении с симптомами ОРВИ, в том числе с подтвержденным COVID-19, находятся более 11 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства края.

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За минувшие сутки выявлено ещё 1420 носителей коронавируса, выздоровели 447 пациентов.

Значительный рост заражённых зафиксирован во Владивостоке, в Артеме, Спасске-Дальнем, Пожарском, Черниговском и Хасанском районах.

Высокие цифры заболеваемости COVID-19 сохраняются во Владивостоке (68 256 человек), Уссурийске (8 564), Находке (7 628) и Артеме (6 912).

Число обращений с симптомами ОРВИ в сутки превышает в среднем 5 тыс. по краю.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в пиковый период распространения коронавирусной инфекции остро встал вопрос нехватки врачей в поликлинике №3.