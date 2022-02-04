Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Предприятия Ростовской области в 2021 году выпустили более 67 млн медицинских масок, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

В Ростовской области установлен масочный режим Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Продукцией донского производства снабжали промышленные предприятия, больницы и поликлиники, аптеки. Налажены поставки в другие российские регионы. В настоящее время в Ростовской области сформирован запас изделий, поэтому острого дефицита медицинских масок в регионе нет.

ИА REGNUM напоминает, что наряду с медицинскими масками в Ростовской области было развёрнуто производство немедицинских лицевых масок. К работе подключились десятки швейных предприятий. В настоящее время работники вернулись к основному виду деятельности.

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