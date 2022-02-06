Москва, , 11:28 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 госпитализированы 12 749 человек. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в целом по стране с диагнозом COVID-19 госпитализированы 12 749 человек. Это на почти 30% меньше, чем сутками ранее. При этом выявлено за последние 24 часа 180 071 новый случай заражения.

За сутки выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 59 583 человека. Это на 1,5% меньше, чем сутками ранее.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончался 661 человек.