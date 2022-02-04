Нижний Новгород, , 12:43 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 февраля с начала пандемии провели 5 045 703 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Анализы (сс) Belova59

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 727,01 исследований на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 29 206 тестов на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 15 909 исследований на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 4 февраля составляет 30%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,7.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1048 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 230 089 человек на утро 4 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 458 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 263 468 случаев заражения коронавирусом, из них 3458 — за минувшие сутки.

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