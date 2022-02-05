Москва, , 21:39 — REGNUM Наталья Пшеничная — профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — спрогнозировала пик заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в России. По ее словам, он наступит в середине февраля 2022 г.

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Суточные показатели заражений могут быть очень высокими, но после этого начнется резкое снижение — по аналогии с другими странами.

«В ближайшие 2−3 недели … «Омикрон» станет доминирующим и в регионах, т.к. добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля … наступит пик, как и прогнозировалось», — отметила она.

Эксперт напомнила, что защитой от «Омикрона» являются в первую очередь прививка и ревакцинация.

Ранее Михаил Щелканов — завкафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ — заявил, что новые штаммы коронавируса будут все более заразны, но при этом менее патогенны. По его словам, любому вирусу невыгодно убивать хозяина, поэтому коронавирус будет с возрастанием числа мутаций эволюционировать в сторону меньшей патогенности, но большей контагиозности.

Щелканов добавил, что «Омикрон» — яркий пример эволюции вируса по такому сценарию.

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