Абакан, , 06:43 — REGNUM По состоянию на 8 февраля в Хакасии от COVID-19 привито 285 440 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцинация Mil.ru

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По данным минздрава, получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 197 475 человек. Ревакцинацию прошли 58 880 человек.

Кроме того, от коронавирусной инфекции в Хакасии привито 322 подростка в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, по состоянию на 7 февраля в республике выявлено 65 854 носителя коронавируса, выздоровели 54 366 человек, скончались 2147 ковид-пациентов.

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