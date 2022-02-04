Москва, , 21:11 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 4 февраля выявлено более четырёх тысяч носителей коронавирусной инфекции, около 50 тысяч военнослужащих переболели COVID-19. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Вакцинация от коронавируса Центральный военный округ

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 4084 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, ещё четверо находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 186 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 49 232 человек.

В военно-медицинских организациях Минобороны также продолжается плановая ревакцинация от COVID-19 военнослужащих всех категорий, уже прошедших полный курс вакцинации, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

По данным ведомства, к настоящему времени в Вооружённых силах плановую ревакцинацию прошли 583 609 человек