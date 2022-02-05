Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2637 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 96 262, более 45 тыс. из которых пришлось на жителей Улан-Удэ. За последние сутки диагноз подтвердился у 1627 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1364 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 78 493 человека, в том числе 436 за сутки.