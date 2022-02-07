Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Минздрав Свердловской области внес изменения в порядок лечения больных с COVID-19. Теперь закрывать больничные будут в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, люди, у которых болезнь протекает в легкой форме смогут закрыть больничный дистанционно через семь дней. Причем для этого теперь не нужно сдавать ПЦР-тест.

При прохождении лечения в COVID-центрах пациента могут отправить долечиваться домой без повторного ПЦР-теста. Кроме того, врачи будут ставить диагноз и на основании экспресс-тестирования. Контактным лицам после соответствующих изменений не придется проходить обязательное тестирование и соблюдать самоизоляцию. Такие меры призваны уменьшить очереди из пациентов и снизить нагрузку на поликлиники.

Отметим, в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки, 6 февраля в регионе выявили 4796 носителей коронавируса.