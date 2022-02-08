Томск, , 07:39 — REGNUM Более 500 студентов-медиков помогают томским врачам в борьбе с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в региональном оперативном штабе.

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Помощниками медиков стали 498 студентов Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) и 54 учащихся базового медицинского и медико-фармацевтического колледжей.

Студенты работают в поликлиниках и респираторных госпиталях. Некоторые являются врачами-стажёрами, другие — средним и младшим медперсоналом, регистраторами и администраторами.

Кроме того, студенты участвуют в вакцинации, проводят заборы мазков для лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

107 студентов работают операторами центра удалённого медицинского мониторинга.

Напомним, в Томской области по состоянию на 7 февраля выявлено 73 339 носителей коронавируса, выздоровели 64 713 человек, скончались 713 ковид-пациентов.

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