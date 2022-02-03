Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Пика пятой волны коронавируса в Петербурге ожидают 24−25 февраля при условии сохранения существующей тенденции распространения заболевания. Об этом 3 февраля сообщил руководитель центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В течение более чем года после последнего публичного обнародования прогнозов центра, с 24 декабря 2020 года, в Петербурге работали над совершенствованием методики. Мировые подходы дают прогноз на период более 70 дней. Новый подход называется CIR, он формируется на основе таких подтвержденных показателей как инфицированные, выздоровевшие и умершие. Центр интеллектуальной логистики СПбГУ генерирует новые траектории развития пандемии.

Напомним, в Петербурге установлен очередной антирекорд по суточному заражению ковидом. В городе 2 февраля выявили 21 234 случая заражения коронавирусом. Госпитализированы за день почти 900 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге с COVID-19 за сутки госпитализировали почти 900 человек